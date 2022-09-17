Радулов объяснил своё саркастическое празднование гола в овертайме матча с «Динамо» Мн

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2 ОТ). Кроме того, форвард объяснил своё саркастическое празднование гола в овертайме. На предпоследней минуте основного времени Кирилл Семёнов забросил шайбу, но после длительного видеопросмотра судьи её отменили.



«Для меня важно, что команда выиграла, взяли два очка, идём дальше. Мы проиграли в прошлом очном матче с «Динамо», сегодня вот в концовке вроде забили гол, но вы видели, что получилось. Судьи увидели какое-то нарушение, это их решение, мы не вправе его оспаривать. Хорошо, что удалось победить, все ребята работали на команду. Важно, что и Артём Галимов, и Кирилл Петров забили свои голы. Это большие игроки для нашей команды, которые должны забивать. Надеюсь, в дальнейшем пацаны будут забивать ещё больше.



Поэтому так эмоционально отпраздновал гол? Эмоции есть эмоции. Я люблю играть в хоккей, а забивать голы — всегда приятно, особенно дома. Да, может быть, кому-то это не нравится, но, если бы вы сами забивали при полных трибунах, понимали бы, что эти 5–10 секунд — это очень бурный поток эмоций.



Не у Остона Мэттьюса подсмотрел празднование? Нет, он немного иначе праздновал, показывал гол.



Что за проблема у команды с большинством? Надо продолжать работать, забывать эти матчи. Выходить и играть, как будто мы играем «пять на пять», а не в большинстве. Все понимают, что соперник в меньшинстве отдаёт 200% своих сил, чтобы «убить» наше большинство. Мы должны выходить такими же заряженными. Двигать шайбу, закрывать вратаря, больше бросать, стараться «закопать» её. Когда не идёт — надо играть от печки, от простого. Если момент — надо бросать, идти на добивание, успевать на подборы, снова поднимать её наверх. Когда прёт — легко, когда тяжело — надо это перебороть», — приводит слова Радулова официальный сайт «Ак Барса».

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