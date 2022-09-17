«Не ждал нападения сзади». Тафгай «Куньлуня» Хант — о драке в матче с «Сочи»

Нападающий и тафгай «Куньлунь Ред Старз» Гарет Хант высказался о драке в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи». Команды устроили кулачный бой «два на два». Ханту досталась драка с нападающим сочинцев Донатом Стальновым, а его одноклубник Иван Лисин схлестнулся в кулачном бою с защитником Никитой Зоркиным. Форвард «Куньлуня» завершил поединок со Стальновым вничью.

«В целом это не было меня удивительным. Мы знаем их тренера, знаем, каких методов он придерживается. Могу сказать, что я не ждал, что их игрок нападёт сзади, поскольку в этот момент владел шайбой и был сконцентрирован на игре. Спасибо Лисину, который помог мне», — сказал Хант в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» завтра, 18 сентября.