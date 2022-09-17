«Не ждал нападения сзади». Тафгай «Куньлуня» Хант — о драке в матче с «Сочи»
Поделиться
Нападающий и тафгай «Куньлунь Ред Старз» Гарет Хант высказался о драке в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи». Команды устроили кулачный бой «два на два». Ханту досталась драка с нападающим сочинцев Донатом Стальновым, а его одноклубник Иван Лисин схлестнулся в кулачном бою с защитником Никитой Зоркиным. Форвард «Куньлуня» завершил поединок со Стальновым вничью.
«В целом это не было меня удивительным. Мы знаем их тренера, знаем, каких методов он придерживается. Могу сказать, что я не ждал, что их игрок нападёт сзади, поскольку в этот момент владел шайбой и был сконцентрирован на игре. Спасибо Лисину, который помог мне», — сказал Хант в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Полное интервью читайте на «Чемпионате» завтра, 18 сентября.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
09:20
-
08:55
-
08:34
- 16 сентября 2022
-
23:48
-
23:00
-
22:36
-
22:16
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:11
-
20:59
-
20:39
-
20:20
-
20:06
-
19:36
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:19
-
18:41
-
18:30
-
17:59
-
17:24
-
16:58
-
16:35
Партнерский контент