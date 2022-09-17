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Российский новичок «Сент-Луиса» оформил хет-трик в матче турнира новичков с «Торонто»

Российский новичок «Сент-Луиса» оформил хет-трик в матче турнира новичков с «Торонто»
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Андрей Баканов оформил хет-трик в матче турнира новичков с «Торонто Мэйпл Лифс». «Блюзмены» одержали разгромную победу со счётом 8:3 в Траверс-Сити.

Во втором периоде россиянин реализовал буллит, а потом забросил шайбу в равных составах. В третьем игровом отрезке Баканов установил итоговый счёт встречи, оформив хет-трик и завершив матч с показателем полезности «+3».

Кроме того, другой российский нападающий «Сент-Луиса» Никита Александров во встрече с «кленовыми листьями» отдал две результативные передачи.

Напомним, бывший нападающий «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи» Баканов вызван в основной тренировочный лагерь «блюзменов». В прошлом чемпионате КХЛ форвард сыграл 24 матча и набрал 4 (3+1) очка.

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