Российский новичок «Сент-Луиса» оформил хет-трик в матче турнира новичков с «Торонто»
Поделиться
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Андрей Баканов оформил хет-трик в матче турнира новичков с «Торонто Мэйпл Лифс». «Блюзмены» одержали разгромную победу со счётом 8:3 в Траверс-Сити.
Во втором периоде россиянин реализовал буллит, а потом забросил шайбу в равных составах. В третьем игровом отрезке Баканов установил итоговый счёт встречи, оформив хет-трик и завершив матч с показателем полезности «+3».
Кроме того, другой российский нападающий «Сент-Луиса» Никита Александров во встрече с «кленовыми листьями» отдал две результативные передачи.
Напомним, бывший нападающий «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи» Баканов вызван в основной тренировочный лагерь «блюзменов». В прошлом чемпионате КХЛ форвард сыграл 24 матча и набрал 4 (3+1) очка.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:27
-
09:58
-
09:20
-
08:55
-
08:34
- 16 сентября 2022
-
23:48
-
23:00
-
22:36
-
22:16
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:11
-
20:59
-
20:39
-
20:20
-
20:06
-
19:36
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:19
-
18:41
Партнерский контент