«Адмирал» в овертайме нанёс «Салавату Юлаеву» третье поражение подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
На 10-й минуте Николай Кулёмин, реализовав большинство, вывел уфимскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Райан Мёрфи. На 23-й минуте Либор Шулак с передачи Александра Горшкова забросил в численном большинстве и сравнял счёт. Победу дальневосточной команде в овертайме принёс Евгений Грачёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Уфимцы потерпели третье поражение подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Адмирал» примет «Металлург». Оба матча состоятся 19 сентября.
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