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«Адмирал» в овертайме нанёс «Салавату Юлаеву» третье поражение подряд

«Адмирал» в овертайме нанёс «Салавату Юлаеву» третье поражение подряд
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2022, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кулёмин (Дроздов, Мёрфи) – 09:54 (5x4)   1:1 Шулак (Горшков) – 22:29 (5x4)   2:1 Грачёв (Метальников, Криштоф) – 61:09 (3x3)

На 10-й минуте Николай Кулёмин, реализовав большинство, вывел уфимскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Райан Мёрфи. На 23-й минуте Либор Шулак с передачи Александра Горшкова забросил в численном большинстве и сравнял счёт. Победу дальневосточной команде в овертайме принёс Евгений Грачёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Уфимцы потерпели третье поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Адмирал» примет «Металлург». Оба матча состоятся 19 сентября.

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