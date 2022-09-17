«Но ты сам позвонил». Пресс-служба «Салавата» мемом отреагировала на гол в большинстве

В эти минуты на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимает уфимский «Салават Юлаев». После второго периода счёт 1:1.
На 10-й минуте Михал Криштоф оставил «Адмирал» в меньшинстве. 12 секунд потребовалось «Салавату», чтобы реализовать попытку. В сутолоке на пятачке владивостокской команды Николай Кулёмин поборолся и со второй попытки протолкнул шайбу под щитком Никиты Серебрякова.
Пресс-служба уфимцев в телеграме иронично мемом отреагировала на этот гол. Он стал лишь пятым для «Салавата» в большинстве в текущем сезоне после 32 попыток. Юлаевцы были в числе шести худших команд по проценту реализации численного преимущества.
«—Алло, добрый день! Нет времени говорить, мы в большинстве забили.
— Но ты сам позвонил…
— Ничего не слышно из-за гола в большинстве. Всё, пока!» — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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