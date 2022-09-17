Главный тренер «Металлурга» высказался после третьей победы подряд

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу команды в матче с «Амуром» со счётом 3:2.



«Хорошая, напряжённая встреча, по нашему времени утренняя, довольно ранняя, редко бывает такое. Ребята молодцы, отработали. Болельщикам, думаю, понравилось. В прямом смысле слова всё держало в напряжении до последней секунды», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Этот успех стал для магнитогорцев третьим подряд.