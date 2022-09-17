Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» высказался после третьей победы подряд

Главный тренер «Металлурга» высказался после третьей победы подряд
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу команды в матче с «Амуром» со счётом 3:2.

«Хорошая, напряжённая встреча, по нашему времени утренняя, довольно ранняя, редко бывает такое. Ребята молодцы, отработали. Болельщикам, думаю, понравилось. В прямом смысле слова всё держало в напряжении до последней секунды», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Этот успех стал для магнитогорцев третьим подряд.

Новость по теме
«Металлург» одержал третью победу подряд, в гостях обыграв «Амур»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022