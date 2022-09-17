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«Металлург» одержал третью победу подряд, в гостях обыграв «Амур»

«Металлург» одержал третью победу подряд, в гостях обыграв «Амур»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2022, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коробкин (Николаев, Маклюков) – 07:48 (5x5)   0:2 Хохлов (Карпов, Коростелёв) – 31:49 (5x5)   1:2 Ли (Шаров, Терещенко) – 35:29 (5x4)   1:3 Кошелев (Чибисов) – 40:22 (5x5)   2:3 Руденков (Николишин, Лихачёв) – 58:22 (6x5)

На восьмой минуте Илья Николаев вывел магнитогорцев вперёд. На 32-й минуте Илья Хохлов удвоил преимущество «Металлурга». На 36-й минуте Кэмерон Ли, реализовав численное большинство, отыграл один гол. На старте третьего периода Семён Кошелев с передачи Андрея Чибисова в третий раз поразил ворота Евгения Аликина. На 59-й минуте Игорь Руденков при игре «шесть на пять» сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Магнитогорцы одержали третью победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Адмирал» примет «Металлург». Оба матча состоятся 19 сентября.

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