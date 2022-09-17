Главный тренер «Амура»: Ли показал, как защитник может быть полезнее нападающего в атаке

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение команды в матче с «Металлургом» со счётом 2:3.



«Наша команда сделала всё возможное, чтобы победить. Очень тяжело даются голы, но легко пропускаем. Не имеем права пропускать в начале периода, в конце периода. Думаю, что сама игра была, если брать статистику, равная. Домашние матчи оказывают больше давления на ребят, соперник больше играет от обороны на наших ошибках. Просили ребят сыграть без ошибок из предыдущих матчей. Мастерства у соперника предостаточно, чтобы использовать наши ошибки.



Получивший повреждение Йордан сейчас на УЗИ, пока такая информация. Дальше будет видно. Спазм мышцы, конкретнее чуть позже будет информация. Снять вратаря пораньше? Мы за три минуты уже сняли. Я же не могу в своей зоне менять вратаря. Аляев, Терещенко сегодня после большой паузы, войти в игровой ритм сложно. Надеялись на их опыт. Ли показал своим движением и игрой, как защитник атакующего плана порой играет в чужой зоне лучше, чем нападающий», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.