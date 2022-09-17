«Побед, Александр Великий!» Федерация хоккея России поздравила Овечкина с 37-летием
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Федерация хоккея России в официальном телеграм-канале поздравила российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 37-летием. Сегодня, 17 сентября, форвард отмечает день рождения.
«Александру Овечкину — 37! Поздравляем с днём рождения нападающего нашей сборной, трёхкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли. Побед, Александр Великий!» — говорится в сообщении.
Напомним, Овечкин уже вернулся в США. Он успел провести тренировки на льду вместе с «Вашингтоном». В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 77 матчах, в которых набрал 90 (50+40) результативных баллов. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету капитана «столичных» ещё шесть встреч и шесть (1+5) очков.
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