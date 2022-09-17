Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Надо привыкнуть». Капитан «Ак Барса» высказался о саркастическом праздновании Радулова

«Надо привыкнуть». Капитан «Ак Барса» высказался о саркастическом праздновании Радулова
Комментарии

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о праздновании гола своего одноклубника Александра Радулова в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2). Форвард, забросив шайбу в овертайме, быстро покатился к центру площадки и, рукой изобразив жест звонка по телефону, прижал её к своему уху. Это была отсылка к судьям, в конце третьего периода не засчитавшим гол Кирилла Семёнова.

«Как отнёсся к празднованию шайбы Радуловым? К этому надо привыкнуть. Нам, видимо, нужно отдельно поздравлять друг друга, пока он по своей теме там бегает. Он всю карьеру так делает, сначала удивлялся этому — вроде создают гол всей пятёркой, надо всех обнимать и благодарить. Но Сашку все знают — никто не удивляется уже.

Он с командой тоже такой эмоциональный? Очень. К этому надо привыкнуть», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

Новость по теме
Радулов саркастически отпраздновал гол в ворота минского «Динамо» в овертайме
Новость по теме
Радулов объяснил своё саркастическое празднование гола в овертайме матча с «Динамо» Мн

https://www.ak-bars.ru/news/22388

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022