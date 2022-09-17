«Надо привыкнуть». Капитан «Ак Барса» высказался о саркастическом праздновании Радулова

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о праздновании гола своего одноклубника Александра Радулова в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2). Форвард, забросив шайбу в овертайме, быстро покатился к центру площадки и, рукой изобразив жест звонка по телефону, прижал её к своему уху. Это была отсылка к судьям, в конце третьего периода не засчитавшим гол Кирилла Семёнова.



«Как отнёсся к празднованию шайбы Радуловым? К этому надо привыкнуть. Нам, видимо, нужно отдельно поздравлять друг друга, пока он по своей теме там бегает. Он всю карьеру так делает, сначала удивлялся этому — вроде создают гол всей пятёркой, надо всех обнимать и благодарить. Но Сашку все знают — никто не удивляется уже.



Он с командой тоже такой эмоциональный? Очень. К этому надо привыкнуть», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

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https://www.ak-bars.ru/news/22388