«Локомотив» и «Витязь» на двоих нанесли 61 бросок по воротам, но не смогли забить
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«Локомотив» и «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который завершился ничьей со счётом 0:0, нанесли суммарно 61 бросок по воротам. Ни один из них так и не привёл к голу. В серии буллитов соперники сделали 18 попыток, лишь одна из них стала удачной. Команды исполнили по девять попыток. Лишь девятый бросок в итоге оказался результативным. Победную шайбу забросил Степан Никулин.
При этом у команд были шансы забить и в основное время, но поразить ворота им не удалось.
«Локомотив» набрал семь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» с девятью очками занимает четвёртое место.
Новость по теме«Локомотив» обыграл «Витязь» в затяжной серии буллитов
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