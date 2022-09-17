«Локомотив» и «Витязь» на двоих нанесли 61 бросок по воротам, но не смогли забить

«Локомотив» и «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который завершился ничьей со счётом 0:0, нанесли суммарно 61 бросок по воротам. Ни один из них так и не привёл к голу. В серии буллитов соперники сделали 18 попыток, лишь одна из них стала удачной. Команды исполнили по девять попыток. Лишь девятый бросок в итоге оказался результативным. Победную шайбу забросил Степан Никулин.

При этом у команд были шансы забить и в основное время, но поразить ворота им не удалось.

«Локомотив» набрал семь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» с девятью очками занимает четвёртое место.