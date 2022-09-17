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Буцаев назвал интересной игру в матче с «Локомотивом», в котором не было голов

Буцаев назвал интересной игру в матче с «Локомотивом», в котором не было голов
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 0:0 в основное время, а в серии буллитов победу одержал «Локомотив».

«Интересная игра, хотя не было заброшенных шайб. Но живая игра была со стороны обеих команд. Соперник оказался сильнее в серии буллитов.

Не было ли желании в серии буллитов поставить опытного Шикина? Почему нужно было что-то менять?

Для любой команды задача — побеждать. Да, мы заработали хорошее трудовое очко. Но, к сожалению, по максимуму набрать очков не получилось», — сказал Буцаев на пресс-конференции.

«Локомотив» набрал семь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» с девятью очками занимает четвёртое место.

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