Североамериканский журналист — об игре Слафковски: он выглядит готовым для игры в НХЛ

Североамериканский журналист Джейсон Букала прокомментировал игру на турнире новичков НХЛ первого номера драфта нападающего клуба «Монреаль Канадиенс» Юрая Слафковски.
«Он был самым заметным, физически доминирующим и опытным нападающим на площадке. Он сильно выделялся. Игра в НХЛ очень быстрая, ему, как и всем игрокам, суждено ошибаться. В лиге нет ни одного хоккеиста, который провёл бы идеальные 60 минут в хоккей всю игру. Это только начало его тренировочного пути. Но как по мне, он выглядит готовым для игры в НХЛ», — приводит слова журналиста Sportsnet.
В прошедшем матче среди новичков НХЛ «Монреаль» уступил «Баффало» со счётом 3:4. Слафковски отметился результативной передачей.
Напомним, нападающий был выбран под первым номером на минувшем драфте НХЛ. Форвард заключил с «Монреалем» стандартный контракт новичка на три года с кэпхитом $ 950 тыс. Также в контракте прописаны бонусы – при достижении определённых показателей его зарплата может вырасти до $ 4,45 млн.
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