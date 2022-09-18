«Торпедо» расторгло и заключило новый двухлетний контракт с голкипером Кульбаковым

Телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги сообщил, что нижегородское «Торпедо» расторгло и заключило контракт с вратарём Иваном Кульбаковым.
Отмечается, что соглашение с 26-летним голкипером носит односторонний характер и заключено сроком на два года. В текущем сезоне он провёл пять матчей, пропуская в среднем 2,49 шайбы за встречу и отражая 92,7% бросков.
Кульбаков начинал свою карьеру в белорусском Гомеле. Затем он переехал в Северную Америку, подписав контракт в «Янгстауне» (USHL). Там он имел коэффициент надёжности 1,93, в среднем за матч отражая 91,9% бросков. После этого Иван перешёл в клуб «Кливленд».
В АХЛ белорусский голкипер отыграл два сезона, после чего переехал в Россию. В сезоне-2019/2020 Кульбаков выступал в ВХЛ за «Нефтяник», а через год дебютировал в КХЛ, сыграв за «Сочи» 12 матчей (90,5% сейвов). Прошлый сезон вратарь сначала проводил за «Витязь», а затем заключил соглашение с московским «Динамо».
Кроме того, Кульбаков выступал в составе сборной Беларуси на взрослом и молодёжном чемпионатах мира.
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