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Мартемьянов — о 0:2 с «Барысом»: «Сибирь» проспала первый период, начали очень невнятно

Мартемьянов — о 0:2 с «Барысом»: «Сибирь» проспала первый период, начали очень невнятно
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).

«Проспали первый период, начали невнятно очень. «Барыс» молодцы, забили нам два быстрых гола. Спохватились, но было поздновато. Соперник прилично сыграл в обороне и ловил постоянно нас на контратаках. Мы не смогли, к сожалению, взломать оборону, где-то доесть на пятаке. Шли до конца, но где-то не хватило мастерства и дерзости.

Почему не сменили вратаря на шестого полевого? По команде было видно, что желание есть, но всё было на тоненького, и шансы были минимальны», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

В следующем матче «Сибирь» сыграет дома с «Нефтехимиком» (20 сентября, 15:30 мск).

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