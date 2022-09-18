Радулов был удалён за грубость после небольшой драки с форвардом «Спартака»

В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимает казанский «Ак Барс». В концовке второго периода гости ведут со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В начале второй 20-минутки на льду произошла потасовка между форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым и защитником «Спартака» Никитой Соколовым. Хоккеисты устроили небольшую драку, после которой оба игрока заработали двухминутное удаление за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в текущей встрече в составе «Ак Барса» шайбами отметились Александр Радулов и Василий Токранов.