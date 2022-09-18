Три очка Радулова помогли «Ак Барсу» уверенно обыграть в гостях «Спартак»

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».



В составе клуба из столицы Татарстана шайбы забросили Кирилл Семёнов (дубль), Василий Токранов и Александр Радулов. Единственный гол «Спартака» забил форвард Дмитрий Кугрышев.

«Ак Барс» одержал пятую победу в сезоне. Подопечные Олега Знарка занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков после семи встреч. «Спартак» — на четвёртой строчке Запада, заработав 10 баллов за восемь игр.



В следующей встрече «Ак Барс» и «Спартак» снова сыграют между собой. Матч пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Начало — в 19:30 мск.