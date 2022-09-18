Три очка Радулова помогли «Ак Барсу» уверенно обыграть в гостях «Спартак»
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Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».
В составе клуба из столицы Татарстана шайбы забросили Кирилл Семёнов (дубль), Василий Токранов и Александр Радулов. Единственный гол «Спартака» забил форвард Дмитрий Кугрышев.
«Ак Барс» одержал пятую победу в сезоне. Подопечные Олега Знарка занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков после семи встреч. «Спартак» — на четвёртой строчке Запада, заработав 10 баллов за восемь игр.
В следующей встрече «Ак Барс» и «Спартак» снова сыграют между собой. Матч пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Начало — в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Токранов (А. Радулов, Галиев) – 12:59 (5x5) 0:2 А. Радулов (Янчевский, Семёнов) – 15:12 (5x5) 0:3 Семёнов (Чудинов, А. Радулов) – 41:05 (5x5) 0:4 Семёнов (Галиев) – 50:13 (5x5) 1:4 Кугрышев (Савиков) – 59:43 (5x4)
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