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Разин: получить одно удаление в Питере — это небольшой, но подвиг

Разин: получить одно удаление в Питере — это небольшой, но подвиг
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (1:2, бул.).

«СКА сейчас на коне, но мы знали, что у них был тяжёлый выезд. Играть четвёртую игру через день тяжело, поэтому решили освежить свой состав. Выпустили ребят, которые хорошо умеют обороняться. Сыграли очень дисциплинированно, получить одно удаление в Питере – это небольшой, но подвиг. СКА победил заслуженно, мы заслуженно увозим одно очко. Все довольны, все счастливы.

Не обидно, что обыграли золотого и серебряного и одного бронзового призёров, а второго бронзового – нет? Конечно, обидно.

Казаков доигрывал в маске. Имел три очень хороших момента после этого, маска помешала», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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