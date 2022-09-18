«Будем штрафовать». Тренер «Спартака» предложил ввести в клубе наказания за удаления

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4).
«На пятачке был проходной двор? Понятно, что ошибки были, есть и будут. Большие, габаритные, хорошие нападающие «проминали» наших не так габаритных защитников. В таких матчах они учатся. Завтра переговорю с ними.
Начали хорошо, но потом потеряли инициативу. А во втором начались удаления. Поговорили с тренерским штабом — наверное, будем начинать штрафовать. Результата добьёмся, выиграем в матче — и опять пойдут удаления. Это, конечно, безобразие. Меньшинство сегодня сыграло хорошо. Но нельзя же так выезжать в каждой встрече. Будем серьёзно разговаривать. Будем штрафовать», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
- 18 сентября 2022
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