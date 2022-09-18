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Тренер «Спартака»: любой вопрос про судейство — это провокация. Я могу отменить решение?

Тренер «Спартака»: любой вопрос про судейство — это провокация. Я могу отменить решение?
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4) ответил на вопрос про судейство.

«Любой вопрос про судейство — это уже провокация. Поэтому что я могу сделать? Главный судья удалил. Я могу отменить решение?

Как понять, что фол, а что — нет? Это судье такой вопрос задать надо, а не мне. Да, нам показывали перед сезоном. Зацепы, блокировки. Это надо у судей спрашивать. Они вам всё объяснят», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков после восьми игр. В следующем матче «Спартак» снова сыграет с «Ак Барсом» (21 сентября, Казань, 19:30 мск).

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