«Я прибедняюсь? Ты что-то путаешь». Разин ответил А. Юдину на критику

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил на критику Александра Юдина о том, что главный тренер череповчан часто прибедняется, говоря о составе своей команды.
«Саша, я тоже тебя уважаю! Твоя игра на скрипке после каждого забитого гола во времена, когда ты был хоккеистом, незабываема!
Я прибедняюсь? Ты что-то путаешь. У меня с финансами всё хорошо! Кто ещё из тренеров так легко может выкинуть 300 тысяч в никуда?» — написал Разин в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее известный в прошлом хоккеист Александр Юдин раскритиковал Разина за частое упоминание низкого бюджета «Северстали» и выразил мнение, что руководству клуба и болельщикам это может надоесть.
Вчера, 18 сентября, «Северсталь» в Санкт-Петербурге уступила местному СКА по буллитам 1:2.
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