А. Юдин: Разину нужно перестать прибедняться, а то болельщикам это надоест

Известный в прошлом защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал высказывание главного тренера «Северстали» Андрея Разина после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (1:2, бул.).
«Уважаю Разина, но ему стоило бы сейчас сконцентрироваться на игре и работе. Он в каждой фразе говорит, какая «Северсталь» бедная и так далее. Но это и так все знают. Или он заранее начинает оправдываться? Говорит про одно удаление в матче со СКА, но судейство сегодня было очень плохое, пропустили сразу несколько удалений у «Северстали», даже комментаторы в трансляции отметили это. И вообще, «Северсталь» может играть и в более открытый хоккей, как и многие другие команды. Даже у череповчан есть отличные исполнители. А в какой хоккей играет «Локомотив»? Слёзы! И это при том, что там есть яркие форварды, наличию которых позавидовали многие другие команды КХЛ.
В общем, Разину нужно перестать прибедняться. А то болельщикам в какой-то момент это может надоесть. Не говоря уже про руководство», — сказал Юдин «Чемпионату».
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