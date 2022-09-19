Красивый гол Марченко в овертайме принёс «Коламбусу» победу в матче турнира новичков НХЛ

Этой ночью прошёл матч турнира новичков НХЛ между «Коламбусом» и «Торонто». Победу одержали «жакеты» со счётом 3:2, а победный гол в овертайме забил российский нападающий Кирилл Марченко. Всего в трёх матчах турнира форвард забил три гола и набрал пять очков.

Видео гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

22-летний уроженец Барнаула был задрафтован «Коламбусом» в 2018 году под общим 49-м номером. В прошлом сезоне нападающий выступал в КХЛ за питерский СКА, где в 39 матчах набрал 20 очков – забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Всего в КХЛ Марченко провёл 114 матчей, в которых набрал 64 очка – забил 34 гола и отдал 30 результативных передач. Показатель полезности за карьеру в КХЛ составил «+31».