Красивый гол Марченко в овертайме принёс «Коламбусу» победу в матче турнира новичков НХЛ
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Этой ночью прошёл матч турнира новичков НХЛ между «Коламбусом» и «Торонто». Победу одержали «жакеты» со счётом 3:2, а победный гол в овертайме забил российский нападающий Кирилл Марченко. Всего в трёх матчах турнира форвард забил три гола и набрал пять очков.
Видео гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
22-летний уроженец Барнаула был задрафтован «Коламбусом» в 2018 году под общим 49-м номером. В прошлом сезоне нападающий выступал в КХЛ за питерский СКА, где в 39 матчах набрал 20 очков – забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Всего в КХЛ Марченко провёл 114 матчей, в которых набрал 64 очка – забил 34 гола и отдал 30 результативных передач. Показатель полезности за карьеру в КХЛ составил «+31».
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