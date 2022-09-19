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Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок вошёл в тройку лучших, Козлов — уже почти последний

Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок вошёл в тройку лучших, Козлов — уже почти последний
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (3)Роман РотенбергСКА
2 (8)Николай Заварухин«Автомобилист»
3 (9)Олег Знарок«Ак Барс»
4 (4)Алексей Кудашов«Динамо» М
5 (2)Андрей Разин«Северсталь»
6 (12)Сергей ФёдоровЦСКА
7 (14)Илья Воробьёв«Металлург»
8 (1)Вячеслав Буцаев«Витязь»
9 (16)Леонид Тамбиев«Адмирал»
10 (10)Игрь Ларионов«Торпедо»
11 (6)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
12 (5)Борис Миронов«Спартак»
13 (7)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
14 (21)Андрей Скабелка«Барыс»
15 (11)Вадим Епанчинцев«Амур»
16 (15)Игорь Никитин«Локомотив»
17 (17)Анвар Гатиятулин«Трактор»
18 (22)Дмитрий Рябыкин«Авангард»
19 (19)Грег Айрленд«Куньлунь»
20 (18)Андрей НазаровХК «Сочи»
21 (13)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
22 (20)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
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