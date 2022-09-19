Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок вошёл в тройку лучших, Козлов — уже почти последний

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.