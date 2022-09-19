Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок вошёл в тройку лучших, Козлов — уже почти последний
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (3)
|Роман Ротенберг
|СКА
|2 (8)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|3 (9)
|Олег Знарок
|«Ак Барс»
|4 (4)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|5 (2)
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|6 (12)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|7 (14)
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|8 (1)
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|9 (16)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|10 (10)
|Игрь Ларионов
|«Торпедо»
|11 (6)
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|12 (5)
|Борис Миронов
|«Спартак»
|13 (7)
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|14 (21)
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
|15 (11)
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|16 (15)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|17 (17)
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|18 (22)
|Дмитрий Рябыкин
|«Авангард»
|19 (19)
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
|20 (18)
|Андрей Назаров
|ХК «Сочи»
|21 (13)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|22 (20)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
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