Саттер: «Эдмонтон» обыграл «Калгари» в прошлом году, но они не выиграли Кубок Стэнли

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер вспомнил прошлогоднюю серию плей-офф второго раунда с «Эдмонтон Ойлерз».

«После того как Крис Танев получил травму, я думаю, что нашей молодой паре, Хэнифину и Андерссону, пришлось много терпеть. Чюлингтон и Задоров играли с разорванным плечом и сломанными рёбрами. Травмы сыграли свою роль в плей-офф. Топовые игроки вашей команды должны быть здоровы, чтобы победить в Кубке. Соперник тоже играл с травмами, но их лидеры оказались лучше наших, серьёзно!

Я знаю, как побеждать, и дело не в том, чтобы победить одну команду. «Эдмонтон» обыграл «Калгари» в прошлом году, но помогло ли это им выиграть Кубок Стэнли? В конце концов вы должны пройти через лучшую команду конференции, вот как вы выигрываете Кубок Стэнли!» — цитирует Саттера Sportsnet.

Напомним, в прошлом сезоне «Калгари» в пяти матчах уступил «Эдмонтону» в полуфинале Западной конференции.