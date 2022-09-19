Цулыгин и Тимкин попали в состав «Салавата Юлаева» на матч с «Амуром»

Травмированный ранее защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин попал в заявку на матч команды с хабаровским «Амуром». Отметим также дебют в сезоне-2022/2023 нападающего гостей Евгения Тимкина.
Фото: Официальный телеграм-канал «Салавата Юлаева»
Матч пройдёт сегодня, 19 сентября, в Хабаровске на «Платинум Арене». Начало встречи — в 12:00 мск.
Напомним, Ярослав Цулыгин получил травму в матче с московским «Спартаком» 12 сентября.
«Салават Юлаев» проиграл три матча подряд и имеет всего лишь две победы в семи матчах. Уфимский клуб с шестью очками занимает восьмую строчку Восточной конференции. Хабаровский «Амур» находится на серии из двух поражений подряд и одержал три победы в семи матчах. Клуб расположился на седьмой строчке Востока с шестью очками.
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