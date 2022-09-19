КХЛ определила лучших игроков третьей недели сезона-2022/2023

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов третьей недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере стал Дмитрий Николаев (СКА), который одержал четыре победы в четырёх матчах. По воротам Николаева было нанесено 104 броска (26,1 в среднем за игру), из которых он отразил 94,23%. Коэффициент надёжности составил 1,47.

Лучшим защитником впервые в карьере стал Либор Шулак («Адмирал»), набравший три (2+1) очка в двух матчах недели. Показатель полезности за эту неделю составил «+1». Шулак нанёс 13 бросков по воротам соперника, совершил два силовых приёма и заблокировал пять бросков.

Лучшим нападающим впервые в карьере стал Кирилл Семёнов («Ак Барс»), набравший семь (3+4) очков в четырёх матчах недели. Показатель полезности за эту неделю составил «+9» (лучший показатель недели). Семёнов совершил четыре силовых приёма, четыре раза отобрал шайбу.

Лучшим новичком впервые в карьере стал нападающий Ярослав Лихачёв («Амур»), набравший два (1+1) очка в трёх матчах недели. Среднее игровое время форварда составило 15 минут 1 секунду. Лихачёв нанёс 12 бросков и совершил два силовых приёма.