КХЛ определила лучших игроков второй недели сезона-2022/2023

Фонбет Континентальная хоккейная лига на официальном сайте определила трёх лучших игроков прошедшей недели.
Лучшим вратарём впервые в карьере признан Дмитрий Шикин («Витязь»), одержавший три победы в трёх матчах недели. По воротам Шикина было нанесено 103 броска (34,3 в среднем за игру), из которых он отразил 95,15%. Коэффициент надёжности составил 1,66. В матче с «Барысом» (5:0) Шикин записал на свой счёт шат-аут.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Александр Никишин (СКА), набравший пять (1+4) очков в трёх матчах недели. За прошедшую неделю Никишин совершил пять силовых приёмов, заблокировал три броска и один раз отобрал шайбу. Среднее игровое время составило 21 минуту и 18 секунд.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Райан Спунер («Динамо» Минск), набравший шесть (5+1) очков в трёх матчах недели. Спунер стал автором двух дублей. На его счету также один силовой приём, один заблокированный бросок и один отбор шайбы, среднее игровое время составило 18 минут и 53 секунды.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Денис Венгрыжановский («Торпедо»), набравший четыре (1+3) очка в двух матчах недели. Также на его счету восемь бросков по воротам, один отбор шайбы, среднее игровое время составило 15 минут и 9 секунд.
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