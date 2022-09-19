«Металлург» продлил серию побед до четырёх матчей, обыграв всухую «Адмирал»

Магнитогорский «Металлург» на «Фетисов-Арене» одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

На пятой минуте счёт открыл Егор Яковлев с передач Брендона Лайпсика и Джоша Карри. На 15-й минуте в большинстве преимущество гостей удвоил Денис Зернов с передач Никиты Коростелёва и Семёна Кошелева. Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин оформил первый сухой матч в сезоне.

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Для «Металлурга» эта победа стала четвёртой подряд. Магнитогорский клуб поднялся на второе место Восточной конференции. Владивостокский «Адмирал» прервал свою серию побед из трёх матчей.

Следующий матч между этими командами пройдёт 21 сентября на «Фетисов-Арене» во Владивостоке. Начало матча — в 12:30 мск.