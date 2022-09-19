«Прошли времена, когда звено легионеров решало исход матча». Юрзинов-мл. о старте КХЛ

Экс-главный тренер клубов КХЛ Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о старте сезона-2022/2023.

«В Западной Конференции лидерство СКА и ЦСКА было довольно ожидаемо. Про московское «Динамо» были опасения из-за того, что в предсезонке команда часто проигрывала, но бело-голубые развеяли все сомнения. Они хорошо начали чемпионат и показывают интересную игру. ЦСКА подтягивается. У «Спартака» хороший состав, велась хорошая селекция. Всё будет зависеть от того, как разберутся с игроками. Стоит отдать должное «Витязю». Подмосковная команда справились с волнением, играет организованно, строго, без изысков. Про остальные команды пока сложно говорить. «Локомотив», «Сочи», «Куньлунь» испытывают проблемы, они пока не могут найти свою игру. Про «Локо» я думал, что они будут фаворитами, у них хороший состав, серьёзная организация. Мне кажется, что команда «засистематизировалась». Набор игроков позволяет показывать зрелищный хоккей.

«Автомобилист» хорошо начал сезон. «Ак Барс», «Металлург» подтягиваются, хорошо играет «Адмирал». Будет высокая конкуренция. От «Салавата», «Авангарда», «Трактора» жду большего. «Салават Юлаев испытывает определенные проблемы с организацией игры. Понятно, что возникли проблемы с легионерами. Прошли времена, когда выпускали первое звено легионеров и оно решало исход матча. Но надо было готовиться раньше к этому, давно было ясно, что легионеров не будет.



Не все команды смогли укрепиться, надо привыкать к новым реалиям. Многое будет зависеть от тренеров. Команды с хорошими бюджетами не привыкли к такому. А вот те, кто были в нижней части чемпионата, знают, как играть в таких условиях», — приводит слова Юрзинова-младшего сайт «Legalbet».