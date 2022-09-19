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«Желание забить гол мешало думать». Анвар Гатиятулин о поражении от «Авангарда»

«Желание забить гол мешало думать». Анвар Гатиятулин о поражении от «Авангарда»
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Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды.

«Готовились к матчу, понимали в какой хоккей играет соперник. Сильная сторона «Авангарда» – это атака. Недостаточно хорошо выходили из зоны. Было много потерь в средней зоне и при выходе из зоны. Конечно, в зоне атаки сыграли не так, как хотелось бы. Не было остроты. Получили ненужные удаления и неправильно сыграли в меньшинстве. Разбирали игру соперника в большинстве. Неправильные действия привели к пропущенным шайбам. Вопрос игровой дисциплины. Над этим работаем. Разберём матч и будем готовиться к следующей игре.

Почему мало бросали в первые тридцать минут? Где-то стали больше игру на себя брать. Соперник в обороне играет плотно. Нужно было больше через защитников действовать, чтобы от них было больше угрозы. Желание забить гол мешало думать.

Михаил Горюнов-Рольгизер получил повреждение. Кости целы, но есть ушиб. Скорее всего, что в поездку он не поедет», — цитирует Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

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