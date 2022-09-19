Губернатор Самарской области: сделаю всё, чтобы «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после первого домашнего матча «Лады» в ВХЛ сообщил, что постарается сделать всё, чтобы вернуть тольяттинский клуб в Континентальную хоккейную лигу.
«В Тольятти хоккей – спорт номер один. И я считаю, что наша команда должна стремиться к тому, чтобы играть в Континентальной хоккейной лиге. Не говорил этого заранее и не могу сегодня этого обещать, я привык отвечать за свои слова, но я сделаю всё, чтобы в следующем сезоне тольяттинская «Лада» играла в КХЛ. Всё, что зависит от меня, предприму для этого. Но во многом это будет зависеть и от самой команды. Будет спортивный результат, будут лидирующие позиции, и я уверен, что нам будет решать эту задачу гораздо легче. О чём и сказал парням: во многом это зависит от них. А я приложу максимум усилий, чтобы мечта тольяттинских болельщиков была реализована», — приводит слова Азарова медиахолдинг «СОВА».
В сегодняшнем матче «автозаводцы» встречались с новокузнецким «Металлургом» и уступили в серии буллитов — 1:2.
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