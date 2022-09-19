Никитин объяснил мотивы своего недавнего эмоционального выступления на пресс-конференции
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил эмоции на недавней пресс-конференции.
«Моя недавняя эмоциональная пресс-конференция? Через пресс-конференции, через ваших коллег мы передаём определённый месседж для своей команды. Хотим, чтобы они слышали не только то, что говорится в раздевалке. Это был месседж ребятам. Надеюсь, что все вместе мы двинемся в правильном направлении. Две игры ни о чём не говорят, но достаточно позитивные моменты есть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в Москве на «ВТБ Арене» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
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