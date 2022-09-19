Российский форвард «Каролины» забил лакросс-гол в матче новичков

Российский нападающий «Каролины» Александр Пашин забил лакросс-гол за «Каролину» в стиле Андрея Свечникова в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Пашин был выбран «Каролиной» на драфте 2020 года в седьмом раунде под общим 199 номером.

За карьеру Александр сыграл четыре матча за уфимский «Салават Юлаев», в которых не набрал результативных баллов. Также, форвард играл за клуб Молодёжной хоккейной лиги — «Толпар» (Уфа). В этом клубе он сыграл 97 матчей и набрал 96 (42+54) очков. Кроме этого, у него в активе 43 игры и 31 (17+14) очко за нефтекамский «Торос» в рамках Высшей хоккейной лиги.

Следующий сезон Пашин проведёт в фарм-клубе «Каролины Харрикейнз» «Чикаго Вулвз» вместе с ещё одним российским форвардом Василием Пономарёвым.