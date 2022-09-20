Челябинский «Трактор» поместил вратаря Эмиля Гарипова в список отказов, сообщает официальный телеграм-канал.
В течение 48 часов клубы КХЛ могут забрать голкипера в свою структуру.
В сезоне-2022/2023 Гарипов сыграл за челябинскую команду два матча. На его счету 77,8% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 4,84.
В прошлом регулярном чемпионате Эмиль сыграл в 14 встречах, одержал семь побед при коэффициенте надёжности 2,78 и проценте отражённых бросков 91,1. Также на его счету был один матч «на ноль» – с казанским «Ак Барсом».
Напомним, уроженец Казани практически целиком пропустил сезон-2018/2019 из-за травмы спины. После восстановления он играл за «Ак Барс», «Авангард», московское «Динамо» и «Трактор».
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги голкипер сыграл 300 матчей, одержал 163 победы, процент отражённых бросков — 93, коэффициент надёжности — 1,97.
Эмиль Гарипов становился обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» в сезоне-2017/2018.
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