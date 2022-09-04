Карьера Гарипова — всё? Именитый вратарь ужасен на старте сезона КХЛ

Накануне после сенсационной победы московского «Динамо» над «Ак Барсом» (2:0) главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов попросил журналистов не делать никаких далеко идущих выводов по игре его команды, выразив интересное мнение по непривычному календарю регулярного чемпионата КХЛ.

«Вы знаете, я сейчас сижу и даже задумался. Мы сыграли всего одну игру, и впереди 67 матчей, а мы разговариваем, как будто что-то такое произошло и уже конец сезона. Одна игра, начало сезона. Всё ещё так не определено, что даже обсуждать нечего. Да, сегодня сыграли отлично, держали себя в руках, терпели, где надо. Но давайте сыграем хотя бы 10–15 матчей, а сейчас с таким большим количеством игр очень часто бывает так, что команда может начать сезон с 10 побед подряд и потом не попасть в плей-офф, как это бывает в НХЛ. И наоборот – можно плестись-плестись, а потом с первого места зайти в плей-офф. У нас будет то же самое – будут большие серии побед и поражений. Кто-то хорошо начнёт и плохо закончит. Чудес не бывает, и в НХЛ это показано их примерами длинных сезонов», — заметил Кудашов, на корню остановив потоки похвалы в адрес его команды.

И действительно – делать далеко идущие выводы по одной-двум играм на самом старте чемпионата в сезоне продолжительностью 68 встреч – дело как минимум довольно странное. Впереди настоящий марафон, аналогов которому никогда ранее не было ни в советской, ни в российской истории. И никто не знает, как справится та или иная команда со столь сложным графиком матчей. Однако в случае с челябинским «Трактором» у руководства, тренерского штаба и болельщиков этого клуба всё-таки уже есть весомый повод для беспокойства.

Ещё в мае известный российский хоккейный агент Юрий Николаев, делясь мыслями о ситуации с легионерами в клубе, предрекал проблемы для чёрно-белых.

«Что касается челябинского клуба, то это как раз одна из тех команд, относительно которой больше всего интересно положение с легионерами. Думаю, для них сейчас не лучшая ситуация. Они активным образом ведут себя на рынке, но всё уходит в понимание того, что будет дальше с иностранцами», — говорил Николаев в интервью «Чемпионату».

В первую, во вторую и даже в третью очередь наиболее сильным ударом по «Трактору» стал отказ от возвращения в клуб со стороны чешского голкипера Романа Вилла. На протяжении двух последних сезонов 30-летний вратарь был безальтернативным первым номером в Челябинске. Достаточно сказать, что в прошлом сезоне Роман принял участие в 39 из 49 матчей регулярного чемпионата, таким образом сыграв в 80% встреч. В плей-офф Роман и вовсе не пропустил ни одного матча, являясь единственным стартовым голкипером «Трактора».

В такой ситуации тренерский штаб «Трактора» мог спокойно закрывать глаза на то, что за спиной Вилла и близко не было достойного сменщика. 31-летний Эмиль Гарипов ещё относительно недавно был на пике карьеры и доводил «Ак Барс» до победы в Кубке Гагарина. Всего четыре года назад Эмиль лидировал в лиге по количеству выигранных матчей и демонстрировал выдающуюся статистику в плей-офф.

Тогда же ходили разговоры и о возможном отъезде российского голкипера в НХЛ, где Гариповым интересовались в «Нью-Йорк Айлендерс». Однако всё в карьере вратаря разрушила травма спины, из-за которой он практически целиком пропустил сезон-2018/2019. Тяжёлая травма выбила Эмиля из состава «Ак Барса», а когда он восстановился от повреждения, места для него в команде уже не было.

Игравший на протяжении всей взрослой карьеры исключительно в составе родного клуба вратарь начал менять команды, но ни в «Авангарде», ни в московском «Динамо» от прежнего Гарипова не было и следа.

В результате перед началом прошлого сезона вратаря взяли в «Трактор» исключительно на роль второго номера, и даже с этой функцией Эмиль справлялся довольно посредственно, зачастую откровенно проваливая матчи, что приводило даже к нервным срывам.

И вот сама судьба подарила российскому голкиперу шанс начать всё с чистого листа. Отъезд Вилла оставил Гарипова в «Тракторе» в роли первого номера, так как в челябинском клубе в межсезонье не смогли найти иностранного голкипера для усиления вратарской линии. Удалось подписать только ветерана Илью Проскурякова, лучшие годы которого прошли примерно шесть или семь лет тому назад.

Эмиль вошёл в сезон в статусе основного вратаря «Трактора», но своим шансом воспользоваться пока не сумел. Первый же матч сезона с «Северсталью» (2:4) обернулся для голкипера настоящими мучениями. Гарипов совершил только 77,8% сейвов, пропустив четыре шайбы после 18 бросков. Катастрофичная статистика для вратаря, но спустя два дня россиянин получил шанс реабилитироваться.

На матч с «Локомотивом» Эмиль снова был заявлен стартовым голкипером, но уже через 15 минут был вынужден уступить место в воротах молодому Сергею Мыльникову. На восьмой минуте встречи Максим Шалунов сделал пас на синюю линию, Андрей Сергеев набросил, а Егор Аверин с пятака переправил шайбу в сетку ворот. Спустя ещё семь минут Георгий Иванов подобрал отскок от лицевого борта и бросил с отрицательного угла — шайба от Гарипова заползла в сетку.

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Игровой вечер Эмиль завершил с семью отражёнными бросками из девяти. Общая статистика вратаря в двух матчах составляет 21 сейв после 27 бросков. Наверняка в челябинском клубе не стали бы посыпать голову пеплом от двух неудачных игр Гарипова и дали бы ему возможность набрать форму, если бы сами были уверены в том, что Эмиль ещё в состоянии это сделать. Уж больно неудачными были три последних сезона для российского голкипера.

И всё больше сомнений закрадывается, что Гарипов ещё сумеет реанимировать свою карьеру и вернуться на тот уровень, который был у него до получения роковой травмы. Неудивительно, что всё больше слухов о том, что в ближайшие дни «Трактор» объявит о заключении контракта с североамериканским вратарём Эндрю Хэммондом. Вот только станет ли 34-летний голкипер, на протяжении последних сезонов испытывавший серьёзные проблемы со здоровьем, панацеей для челябинцев – большой вопрос.

Да и визовые сложности ещё никто не отменял. Тут «Трактору» в качестве примера магнитогорский «Металлург», который минимум две недели ещё будет ждать появления в своём составе уже подписанного защитника Коди Кёррана. А челябинцы пока даже не объявляли официально о подписании Хэммонда, хотя и намекали об этом в своих соцсетях.

Пока же команде Анвара Гатиятулина приходится обходиться своими силами, и получается это, прямо скажем, никак. Замена Гарипова на Мыльникова ничего не изменила во вратарской линии – в оставшееся время в ворота Сергея влетело ещё две шайбы – и итоговый счёт зафиксировал победу «Локомотива» (4:0).

Да и если бы все проблемы «Трактора» были исключительно в действиях голкипера. В матче с ярославцами напрочь отказало челябинское большинство – ноль реализованных попыток из четырёх. Для сравнения — «Локомотив» реализовал обе свои попытки. Да и в равных составах нападение хозяев не смогло создать больших проблем для Ивана Бочарова, который в итоге оформил первый шат-аут в составе новой команды.

Уже можно констатировать, что начинавшие регулярный чемпионат на домашнем льду челябинцы сорвали старт сезона, а впереди у них матчи с «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым», которые оставляют приятное впечатление в начале чемпионата. В такой ситуации для чёрно-белых старт регулярки вполне может окраситься в исключительно чёрные оттенки.