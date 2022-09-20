Защитник Миронов: на площадке произошёл настоящий ужас в исполнении «Динамо»

Защитник и капитан московского «Динамо» Андрей Миронов раскритиковал игру своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом».
«На площадке произошёл настоящий ужас в исполнении «Динамо». Впереди длинный чемпионат, будем разбираться в своих проблемах. Но, думаю, игрокам и так всё понятно. Проиграли в скорости, в единоборствах, в борьбе, во всех компонентах. «Локомотив» заслуженно победил.
Согласен, что вторая пропущенная шайба является моей ошибкой. Нисколько не отрицаю этого. Проиграл единоборство один в один, неправильно выбрал позицию. Я на одно мгновение упустил шайбу из вида, и игрок «Локомотива» вылез, обыграл и здорово исполнил гол», – сказал Миронов в интервью «РИА Новости».
Напомним, ярославский «Локомотив» 19 сентября на «ВТБ Арене» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). В этом матче Миронов набрал один балл, отдав результативную передачу.
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