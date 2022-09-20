Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник, установивший рекорд в НХЛ, завершил карьеру

Защитник, установивший рекорд в НХЛ, завершил карьеру
Комментарии

36-летний американский защитник Кейт Яндл по прозвищу Железный Человек завершил карьеру, сообщает Sportsnet.

В прошлом сезоне Яндл побил рекорд по количеству матчей подряд, а весной прервал свою «железную» серию на 989 матчах. Игрок не пропускал матчей с 26 марта 2009 года, его серия завершилась 29 марта 2022 года. В сезоне-2021/2022 защитник отметился одним голом и 18 результативными передачами в 77 играх.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Яндл сыграл 1109 игр, в которых набрал 619 (103+516) очков. За свою карьеру Кейт играл в таких клубах, как «Финикс Койотс», «Аризона Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида Пантерз» и «Филадельфия Флайерз».

Яндл был выбран «койотами» на драфте НХЛ в 2005 году в четвёртом раунде под общим 105-м номером.

«Железный» рекордсмен и 45-летний гигант. Главные безработные НХЛ «Железный» рекордсмен и 45-летний гигант. Главные безработные НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022