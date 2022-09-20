«На моменте был небольшой синдром чемпионов». Есмантович — об игре ЦСКА

Президент ЦСКА, член совета директоров КХЛ Игорь Есмантович прокомментировал заседание совета директоров, а также игру ЦСКА в сезоне-2022/2023.
«Обсуждали итоги прошлого сезона. Советом директоров было признано удовлетворительное, хорошее качество работы лиги. Отдельно слова благодарности Алексею Морозову. Было согласовано и выделено определённое количество финансовых ресурсов на будущий год — это касается и детских школ, и страхования хоккеистов.
ЦСКА был в рейтинге выплат на первом месте. Наверное, это правильно — мы выиграли прошлый сезон и, соответственно, получили хорошую сумму денег.
Как оцениваю выступление команды в нынешнем сезоне? Всё по плану. Есть определённые выводы, которые сейчас руководство команды и тренерский корпус сделают по сравнению с прошлым сезоном. На моменте был небольшой синдром чемпионов прошлого года — тихонечко выходим из этой ситуации, отходим от предсезонной подготовки и втягиваемся в сезон», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 20 сентября 2022
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