«У нас есть для него несколько предложений». Президент ЦСКА — об Александре Попове

Президент ЦСКА, член совета директоров КХЛ Игорь Есмантович рассказал, что ждёт в команде бывшего форварда Александра Попова.
«С Сашей контактируем. Нам всё понятно по Сане, ждём его. У нас есть для него несколько предложений. Я думаю, что он в ближайшем времени появится. Саше будет предложена должность тренера по развитию молодёжи — и основного состава в том числе. Здесь будет, наверное, много работы с координацией трёх команд по вертикали. Неоценимый опыт у Сашки есть, и грех было им не воспользоваться», – передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
42-летний нападающий выступает за ЦСКА с 2016 года. Ранее он играл за «Авангард» (1998–2016). На его счету 771 матч в КХЛ, он забросил 133 шайбы и отдал 290 голевых передач при показателе полезности «+186». Вместе с ЦСКА Попов стал обладателем Кубка Гагарина — 2019 и 2022.
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