«Он думает, что может играть. Вопрос в здоровье». С. Фёдоров — о 42-летнем Попове

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров после матча с ХК «Сочи» (5:2) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ поделился информацией о форварде Александре Попове.
«Есть ли какие-то новости по Александру Попову? Новостей по Саше у меня немного. Я уверен, он думает, что может играть. Вопрос в здоровье. Я считаю, что после такого отличного сезона если Саша закончит карьеру, это будет отличная нота для завершения. Это пример нам всем. Хочу пожелать здоровья и посмотреть со стороны на себя, подумать, что он хочет делать дальше», — цитирует Фёдорова пресс-служба ЦСКА.
42-летний нападающий выступает за ЦСКА с 2016 года. Ранее он играл за «Авангард» (1998–2016). На его счету 771 матч в КХЛ, он забросил 133 шайбы и отдал 290 голевых передач при показателе полезности «+186». Вместе с ЦСКА Попов стал обладателем Кубка Гагарина — 2019 и 2022.
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