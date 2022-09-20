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Президент КХЛ Алексей Морозов дал комментарий по делу Ивана Федотова

Президент КХЛ Алексей Морозов дал комментарий по делу Ивана Федотова
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал историю с Иваном Федотовым.

«История с Иваном Федотовым? Мы говорим про хоккеиста, но это глобальный вопрос по всему спорту, по всей его структуре. У нас в стране не только хоккей есть как вид спорта. Глобальные решения относительно того, можно ли в КХЛ заменить службу в армии в рамках каких-то специальных сборов, на совете директоров мы не обсуждаем и не поднимаем», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ранее в СМИ сообщали о возможном подписании контракта между Иваном Федотовым и ЦСКА с последующим обменом голкипера в СКА, однако оба клуба данную информацию оперативно опровергли.

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