Президент КХЛ не считает хоккеем драки между «Сочи» и «Авангардом» на первой секунде матча
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказал мнение о драках в матчах ХК «Сочи» и «Авангарда» и о том, какими мерами лига будет бороться с этим.
«Почему мы должны поддерживать массовые драки в матчах между ХК «Сочи» и «Авангардом»? У нас хоккей, передачи, победы, то, что записывается в протокол. Драки доставляют или штрафы игрокам, или дисквалификации. Мы после второго инцидента в матче этих команд предупредили клубы, что лига это не поддерживает и будет рассматривать каждый эпизод в регулярке. Мы понимаем, что такое хоккей и что такое драки, всякое бывает, но драки на первой секунде – это не хоккей, мы не считаем это хоккеем. Хоккей — это эмоции, радость», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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