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В КХЛ заявили, что «Йокерит» и рижское «Динамо» не получат денег от лиги за прошлый сезон

В КХЛ заявили, что «Йокерит» и рижское «Динамо» не получат денег от лиги за прошлый сезон
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, что финский «Йокерит» и рижское «Динамо» не получат денег от лиги за прошлый сезон.

«Было принято решение совета директоров, что «Йокерит» и рижское «Динамо» не получат выплат. У нас есть специальные программы с рекомендацией, на что тратить средства. Так как эти деньги не пойдут на будущие вложения клубов лиги, принято решение не направлять их, а перераспределить другим клубам», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее клуб из Хельсинки «Йокерит» и рижское «Динамо» приняли решение отказаться от участия в сезоне-2022/2023 Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации на Украине.

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