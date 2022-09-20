В КХЛ заявили, что «Йокерит» и рижское «Динамо» не получат денег от лиги за прошлый сезон
Поделиться
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, что финский «Йокерит» и рижское «Динамо» не получат денег от лиги за прошлый сезон.
«Было принято решение совета директоров, что «Йокерит» и рижское «Динамо» не получат выплат. У нас есть специальные программы с рекомендацией, на что тратить средства. Так как эти деньги не пойдут на будущие вложения клубов лиги, принято решение не направлять их, а перераспределить другим клубам», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее клуб из Хельсинки «Йокерит» и рижское «Динамо» приняли решение отказаться от участия в сезоне-2022/2023 Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации на Украине.
Новость по темеОпубликованы выплаты клубам от КХЛ по итогам сезона-2021/2022
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
15:30
-
15:13
-
14:56
-
14:49
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:30
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:19
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
14:02
-
13:57
-
13:54
-
13:51
-
13:46
-
13:41
-
13:27
-
12:54
-
12:47
-
12:41
-
12:31
-
11:49
-
11:36
-
11:25
-
11:10
-
11:01
-
10:53
-
10:38
-
10:20
Партнерский контент