«Недооценки не было». Игрок «Сибири» о матче с «Нефтехимиком», ещё не побеждавшим в сезоне

Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов, оформивший дубль в ворота «Нефтехимика», подвёл итоги матча.



«Вторая подряд домашняя встреча с командой без побед? Да, оба тяжёлых матча. В том я участия не принимал, со стороны видел. «Нефтехимик» — хороший соперник. У них обратного пути нет, они выходят на каждую встречу и бьются. Тяжёлый матч. Завелись после гола Морозова? Выходили на третий период, доставали из себя, вытаскивали силы и эмоции. Конечно, этот гол поспособствовал, положил начало.



Первый период получился пассивным? Может, концентрации не было где-то как таковой. Потом в раздевалке поговорили и вышли уже с другим настроем, с другой самоотдачей. Взял всё в свои руки в первой шайбе? Иногда и палка стреляет. Что играл я в предыдущем клубе — так же раскатывался на этот борт и получал шайбу, что и сейчас решил попробовать. Получилось.



Плюсы и минусы игры? Вышли немножко несобранными. Как таковой недооценки соперника не было. Концентрации местами не хватило. Переломным был Илюхин гол, стали закрывать вратаря. Надо больше бросков делать, это принесло плоды свои. Дубль должен помочь в плане уверенности? Когда забиваешь — чувствуешь уверенность. Надеюсь, это поможет в дальнейшем», — передаёт слова Бутузова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.