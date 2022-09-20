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Минское «Динамо» переиграло «Северсталь», прервав серию из двух поражений

Минское «Динамо» переиграло «Северсталь», прервав серию из двух поражений
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2022, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Варфоломеев – 07:20 (5x5)   1:1 Гераськин (Морозов) – 31:05 (5x5)   2:1 Сапего (Алистров, Пакетт) – 31:36 (5x5)   2:2 Пресс – 34:27 (5x4)   3:2 Пинчук (Соколов, Горбунов) – 35:01 (5x5)

На восьмой минуте Павел Варфоломеев вывел минчан вперёд. На 32-й минуте Игорь Гераськин с передачи Егора Морозова сравнял счёт. Через 31 секунду динамовцы вновь вышли вперёд благодаря голу Сергея Сапего. На 35-й минуте Робин Пресс, реализовав численное большинство, вновь восстановил равенство в счёте. Всего 34 секунды понадобилось «Динамо», чтобы забить третий гол. Гол забил Виталий Пинчук.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Северсталь» примет «Барыс». Оба матча состоятся 22 сентября.

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