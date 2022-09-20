Минское «Динамо» переиграло «Северсталь», прервав серию из двух поражений

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).
На восьмой минуте Павел Варфоломеев вывел минчан вперёд. На 32-й минуте Игорь Гераськин с передачи Егора Морозова сравнял счёт. Через 31 секунду динамовцы вновь вышли вперёд благодаря голу Сергея Сапего. На 35-й минуте Робин Пресс, реализовав численное большинство, вновь восстановил равенство в счёте. Всего 34 секунды понадобилось «Динамо», чтобы забить третий гол. Гол забил Виталий Пинчук.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Северсталь» примет «Барыс». Оба матча состоятся 22 сентября.
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