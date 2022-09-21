«Аризона» продлила контракт с пятым номером драфта нападающим Хэйтоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» продлил контракт с нападающим Барреттом Хэйтоном на два года с кэпхитом $ 1,775 млн.

«Мы очень рады подписать с Барреттом новый контракт. Барретт — молодой, талантливый и трудолюбивый игрок, добившийся значительных успехов в прошлом году. Мы рады видеть его в нашем составе на этот сезон», — цитирует слова генерального менеджера клуба Дага Армстронга Dailyfaceoff.

В минувшем сезоне пятый номер драфта НХЛ-2018 провёл 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 24 (10+14) очка — забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. Показатель полезности составил «-8».



Всего в НХЛ на счету 22-летнего нападающего 94 игры и 31 набранное очко — 13 голов и 18 результативных передач.