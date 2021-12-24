Ни один из русских не пожал руку капитану канадцев. Хэйтон стоял в шлеме на гимне России

Поступок Баррета вызвал гнев даже у фанатов «кленовых». Но через неделю они были готовы носить капитана на руках.

В истории противостояния молодёжных сборных России и Канады немало ярких страниц, а одна из самых красочных была написана совсем недавно — на МЧМ-2020. Вы наверняка помните, как Россия под управлением дуэта Брагин-Ларионов на том турнире уничтожила «кленовых листьев» 6:0 на групповом этапе, но в финале драматично уступила канадцам, ведя 3:1 по ходу третьего периода.

Но это — общее, а есть и любопытные частности. Например, история капитана канадской сборной Баррета Хэйтона. С его именем связан крупнейший скандал чешского турнира, случившийся как раз после разгромного поражения канадцев 0:6.

Во время исполнения гимна России как победителя матча наши ребята засуетились и стали обращать внимание судей на поведение канадских игроков. В трансляции не было видно, к кому конкретно обращались наши ребята, однако ещё до окончания гимна капитан сборной России Григорий Денисенко поехал в сторону канадцев, но его в центре площадки остановили судьи. Недовольство российских хоккеистов было вызвано тем, что во время исполнения гимна РФ капитан сборной Канады Баррет Хэйтон не снял шлем. Можно было бы списать это на невнимательность, но, во-первых, Хэйтон не снял шлем даже тогда, когда на это обратили внимание наши хоккеисты. Во-вторых, все хоккеисты с ранних лет прекрасно знают, что во время исполнения национальных гимнов нужно снимать шлем.

Арбитры спасли канадца от расправы, и в результате на льду всё закончилось для Хэйтона тем, что наши не пожали ему руки. Однако тогда Баррет вряд ли представлял, что впереди его ждёт настоящая травля со стороны фанатов — причём вовсе не российских! Незадачливого капитана «кленовых» не спасло даже оперативное извинение.

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Канадские болельщики буквально атаковали «инстаграм» Хэйтона, оставив более 500 сообщений с выражением недовольства поступком хоккеиста. Разумеется, не обошлось без перехода на личности, а самым популярным комментарием стал смайлик с изображением клоуна.

Ну а вскоре к акции подключились и российские болельщики, также оставившие около полутысячи негативных и оскорбительных комментариев под той же фотографией.

Поступок Хэйтона осудили также многие канадские эксперты и журналисты, но вскоре про тот эпизод быстро забыли. Дело в том, что канадцы после пощёчины от русских завелись и катком прошлись по всем соперникам вплоть до финала МЧМ. Там Канаду ждала повторная встреча с Россией: наши вели 3:1 к 49-й минуте, но уже на 52-й тот самый Хэйтон сравнял счёт, реализовав глупейшее удаление Дмитрия Воронкова, а ещё через 5 минут Канада забила «золотой» гол.

Поступок Хэйтона из матча группового этапа после турнира никто уже не вспоминал. Баррет в 7 матчах набрал 12 (6+6) очков, стал вторым снайпером МЧМ, помог Канаде выиграть золото. Генменеджер «кленовых» Марк Хантер и вовсе заявил, что «в его багаже есть что-то особенное».



Возможно, так и есть, но в НХЛ пока дела у Хэйтона идут не слишком хорошо. В «Аризоне» он играет мало, а очков набирает ещё меньше, в АХЛ показатели тоже не слишком хороши. А вот некая тяга к задиранию русских у Хэйтона, похоже, всё-таки в крови. Не так давно Баррет попытался спровоцировать на драку Кирилла Капризова и, разумеется, потерпел неудачу.