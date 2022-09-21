Светлов: вся эффективность «Трактора» держалась на чешских легионерах

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о слабом старте сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ челябинского «Трактора» и выделил факторы успеха питерского СКА.

«Много говорилось о проблемах Омска и Уфы, но у этих команд есть небольшое оправдание в виде жёсткого календаря, особенно у «Авангарда». В этом плане больше удивляет фальстарт «Трактора». Расписание у Челябинска неплохое — пять матчей дома, короткое турне по маршруту Уфа — Новосибирск — Астана, но в итоге пять поражений в основное время и лишь шесть очков. Для одного из фаворитов Востока это маловато.

Трудно поверить, что вся эффективность Челябинска последних лет держалась не на своей школе, а на чешских легионерах команды, которые летом её покинули. «Трактор» продолжает играть очень осторожно, но этот прагматизм работал, когда чехи в воротах и в большинстве обеспечивали результат. Теперь этот результат должны давать Бурдасов, Тертышный, Бывальцев, Калинин и другие лидеры команды. Но, наверное, система их игры должна как-то поменяться. Иначе в борьбу за Кубок Гагарина будет трудно вернуться.

В чём факторы удачного старта СКА? Первый — командная скорость. СКА эффективно адаптировался к маленьким площадкам, подавляет соперников движением, быстро выходит в атаку, из углов — на пятачок. При этом у команды нет пустых бросков ради броска, шайба просто так не теряется, все набросы направленные, не случайно по количеству бросков она — лишь десятая в Лиге. Второй фактор — баланс состава. Да, у СКА есть звено-лидер Хайруллин — Хуснутдинов — Жафяров, но при этом все четыре тройки сохраняют общий рисунок игры. При этом у команды есть возможности ротации, что позволяет в хорошем темпе проходить и гостевые серии. Третий момент успеха — игра спецбригад. СКА стабильно входит в пятерку по реализации лишнего и первый по меньшинству. Ни одно из 30 удалений армейцев не было реализовано, это единственный случай в Лиге», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru