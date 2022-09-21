Капитан минского «Динамо» Емелин: как минимум надо добраться до финала конференции

Защитник минского «Динамо» Алексей Емелин оценил игру команды на старте сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ и рассказал о целях команды на этот год.
«Надо продолжать работать прежде всего над своими физическими качествами, потому что это не краткосрочный турнир. Только на дальней дистанции, где-нибудь уже после Нового года, будет понятна наша готовность. Пока всё складывается неплохо, но мы хотим показать достойную игру и результат в плей-офф. Считаю, что как минимум надо добраться до финала конференции», — цитирует защитника «Прессбол».
Напомним, 36-летний россиянин в это межсезонье подписал годичный контракт с минским «Динамо». За восемь матчей текущего сезона защитник не набрал очков и отметился восемью минутами штрафного времени. Минский клуб занимает третье место Западной конференции с 11 очками после восьми матчей.
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